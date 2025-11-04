Vendu au mètre, il peut être utilisé en câble microphone, en AES/EBU et en DMX. La gaine extérieure sans halogènes, très hydrofuge et résistante aux UV en Soft-HTPE (Ø 6,7 mm) a été spécialement développée pour Sommercable. Elle est biologiquement inoffensive, facilement dégradable et recyclable. Sur scène, en studio ou dans une installation fixe à l’intérieur ou à l’extérieur, le câble est extrêmement facile à enrouler et à dérouler et séduit par sa construction résistante à l’allongement et durable. Un double blindage composé d’un non-tissé métallisé aluminium et d’une tresse en cuivre assure une protection fiable contre les interférences, même sur de longues distances et dans des environnements difficiles.