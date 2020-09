SOMMERCABLE SYSPORT

Le chemin de table Sysport est ajustable et permet un rangement efficace et rapide des câbles, autorisant tous les raccordements, y compris les multiprises ou des blocs d’alimentation. Des angles universels ont également été conçus, pouvant être utilisés comme console de raccordement sous les tables. Le Sysport peut être équipé de panneaux avant (gamme Sysboxx) avec des prises de courant, réseau, extendeurs HDMI, boutons de commande et autres variantes de connexion. L’ouverture permet de faire passer de grandes fiches (Schuko…) pour un montage en cascade de plusieurs canaux Sysport et bureaux. Il est disponible dans toutes les longueurs et couleurs de RAL. ■