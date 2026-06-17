Ce câble permet des transferts de données très haut débit, jusqu’à 120 Gbit/s en unidirectionnel et 80 Gbit/s en bidirectionnel, adaptés aux usages intensifs comme la vidéo haute résolution ou le stockage rapide. Il prend en charge plusieurs standards, dont DisplayPort 2.1, PCIe jusqu’à 64 Gbit/s, Thunderbolt 5 et USB4. Il fournit également une alimentation jusqu’à 240 W via Power Delivery. La qualité de signal est préservée par un triple blindage coaxial. Les connecteurs métalliques avec contacts plaqués or sont conçus pour un usage intensif et durable. Une puce eMarker intégrée permet le contrôle des paramètres de performance et de sécurité. Le câble est proposé en versions 1 m et 2 m, avec connecteurs USB-C mâle/mâle.