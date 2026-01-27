Odiho accompagne depuis cinq ans Bpifrance lors de BIG, un événement professionnel annuel organisé à l’Accor Arena de Bercy. Le système Odiho Sound in Silence, fondé sur une diffusion audio via le smartphone des participants, est utilisé pour assurer la clarté des conférences et interventions, sans recourir à des haut-parleurs. Dans cet espace rassemblant 24 salles de conférences, cette technologie évite les interférences sonores et permet une écoute ciblée.

Chaque participant accède au son en scannant un QR code, sans application à installer. Le dispositif repose sur la méthode des « bas-parleurs », offrant une expérience d’écoute individuelle et silencieuse. L’ajout de la traduction augmentée par IA et interprètes rend les contenus accessibles à tous. Odiho offre une solution adaptable, économe en énergie, et facile à déployer. Déjà utilisée lors d’événements d’envergure tels que les JO de Paris 2024 en partenariat avec Orange, cette technologie est une alternative à la sonorisation classique pour les événements publics, corporate ou sportifs.