SON IMMERSIF AU DOMAINE DES ÉTANGS

C’est à l’espace de la Laiterie de ce luxueux établissement, à Massignac (16), devenu lieu de rencontres et d’expositions, qu’Amadeus a imaginé un système de diffusion sonore immersif. Le dispositif est articulé autour de 44 haut-parleurs fabriqués par Amadeus, alimentés par le processeur de son spatial Holophonix, également conçu par la marque, en collaboration avec le STMS (Sciences et technologies de la musique et du son). Le processeur assure la mise en cohérence spatiale entre tous les hautparleurs, chacun recevant un signal de modulation dédié. Plusieurs presets standards ont été conçus sur place, facilitant la versatilité du système et son adaptabilité, au regard des programmations accueillies. ■