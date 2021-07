SONAR 112 Xi et SONAR 115 SUB D

PRÉSENTATION

La série Sonar abandonne partiellement la construction en bois utilisée pour la série Linear. Partiellement, dans la mesure ou les trois enceintes large bande sont en polymère mais le caisson de grave en MDF (Medium Density Fiber). Dans son aspect général, la 112 Xi n’est pas particulièrement innovante. Elle reprend les formes habituelles de ce type de produit. L’essentiel étant que le résultat soit efficace sur le plan de son ergonomie, de son interface utilisateur et, bien sûr, de son rendu acoustique.

D’une masse de 16 kg, la 112 Xi est compacte, avec deux poignées parfaitement bien positionnées. La manutention sera donc aisée. La face avant est protégée par une grille en acier. Occupant la face arrière et positionnée en retrait, une plaque en aluminium laquée noir et sérigraphiée regroupe les différents connecteurs et potentiomètres de réglages. La base de l’enceinte reçoit quatre pieds en caoutchouc et, pour une utilisation sur pied, un puits d’un diamètre de 35 mm. Nous avons déjà rencontré des modèles permettant de choisir parmi deux angles. HK propose ici une version où l’angle peut être modifié sans qu’il soit nécessaire de désaccoupler l’enceinte du pied. Il se règle en effectuant une pression sur deux boutons. C’est innovant et cela permet d’obtenir au choix un angle de 0 ou de 7,5°. A l’opposé de cette face, sur le dessus de la 112 Xi, deux taraudages M10 permettent de la suspendre et une poignée de la déplacer en position verticale. Sur les côtés de l’enceinte, les deux pans coupés ne sont pas exactement identiques. L’un d’eux reçoit une poignée et de petits patins pour protéger la surface des frottements sur le sol en position retour de scène. La poignée est parfaitement positionnée au point d’équilibre. En position retour de scène cette poignée n’est pas accessible puisqu’elle est tournée côté sol. C’est une erreur de conception de « designers » qui n’ont jamais participé à un changement de plateau et eu besoin de déplacer rapidement un moniteur sur une scène.

Cette 112 Xi est logiquement équipée d’un haut-parleur de 12” pour la restitution des fréquences les plus basses et d’un moteur de 1” pour le haut du spectre. Le pavillon intégré dans la face avant présente une géométrie qui fixe la dispersion à 90° horizontalement et 60° verticalement.