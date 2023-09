Sonnect Sound Bullet

Testeur audio analogique de terrain ultra polyvalent

Les testeurs de câbles existent depuis aussi longtemps que les câbles eux-mêmes. Autant dire plus de 40 ans dans notre univers de la sonorisation. Basés sur le principe de continuité , ils se contentent la plupart du temps d’être basiques et robustes. Comment renouveler le genre ? L’ingénieur du son David Scorteccia a tout simplement imaginé et réalisé l’outil de ses rêves, disposant d’une ergonomie et de fonctions étendues, dédiées au diagnostique audio pro.

Déballage

Le soin apporté à la réalisation du Sound Bullet se perçoit dès que l’on pose les yeux sur le coffret d’emballage, digne des écrins de produits high-tech haut de gamme. Conditionnement haute couture donc, pour ce kit livré complet conçu et fabriqué en Italie. Le Sound Bullet lui-même d’une part, mais également une pochette en toile noire robuste, avec passant de ceinture et mousqueton. Pas de velcro pour verrouiller le rabat, mais un système aimanté beaucoup plus durable dans le temps. L’adaptateur jack trouve sa place dans un habile logement à verrouillage. Seul le câble de recharge de la batterie interne restera à part, mais l’autonomie de l’appareil permet de le laisser dans la tool pendant plusieurs jours. Le chargeur secteur USB n’est pas prévu, mais chacun est à même d’en trouver facilement un dans un fond de tiroir. Un mode d’emploi en anglais, mais simple et très didactique, complète le kit.

Outil multifonction

Le Sound Bullet ne se contente pas de tenir le rôle du testeur de câbles tel que nous le connaissons tous. Ingénieur du son italien de tournées depuis de nombreuses années, David Scorteccia a tout simplement cherché à concevoir l’outil dont il rêvait de disposer lors de ses prestations. Pour cela, il a intégré dans le boîtier très compact un testeur de câble assurant la discrimination des défauts broche par broche, un générateur de signal sinusoïdal et bruit rose disponible suivant les trois niveaux de -20, -40 et -10 dBu, un vérificateur d’alimentation fantôme avec indication de la plage de tension, un étage de présence et d’estimation du niveau audio, un générateur de tests pour les DI et les pédales d’instruments et, ultimo ma non meno importante, comme on dit en Italie, un étage de contrôle auditif des signaux, via le haut-parleur intégré ou la sortie casque en jack 3,5 mm, et avec réglage de niveau.

Le fabricant précise que le Sound Bullet ne se destine en revanche pas aux tests sur les systèmes d’intercom de type Party-line.

Tester des câbles XLR

Fonction historique de ce type de produit, le test de la continuité des liaisons audio symétriques. Il suffit de brancher un câble sur les deux embases XLR mâle et femelle et de réaliser un appui sur le poussoir SEL pour que se déroule automatiquement un test séquentiel des trois liaisons, point chaud, point froid et masse. Ainsi, chaque paire de LEDs rouges correspondant aux liaisons s’illumine alternativement pour signaler le bon fonctionnement. Si ce n’est pas le cas, le défaut du câble est immédiatement localisé.

Le test des câbles se visualise par allumage séquentiel de trois paires de LEDs, correspondant aux liaisons point chaud, point froid et masse.

Si l’utilisateur souhaite maîtriser le rythme de l’analyse, des appuis successifs sur le poussoir SEL permettent de basculer entre chaque liaison.

Tester des alims fantôme

Rien de plus simple, il suffit de relier l’XLR au câble alimenté en fantôme. Dès lors que l’alimentation fantôme est conforme au standard, c’est-à-dire 48 V +/- 4 V, les deux LEDs rouges s’illuminent simultanément. Si la tension détectée se situe en-dessous de 44 V, les LEDs clignotent lentement. Si la tension est inférieure à 24 V, les LEDs resterons éteintes. Ces trois états possibles nous permettent d’assurer un diagnostic beaucoup plus fin qu’un simple testeur de présence d’alimentation fantôme.