SONO BY AUDIENT

La marque anglaise Audient associe sa technologie analogique d’enregistrement audio avec celle de simulation d’enceintes Two Notes pour réaliser Sono, une interface pour guitaristes. Combinant une lampe 12AX7, un égaliseur trois bandes et la simulation d’amplis et d’enceintes Torpedo, Sono permet de créer, d’enregistrer et de sauvegarder les sons de guitare, donnant accès à un vaste choix d’options de sonorités, grâce aux modélisations d’enceintes de guitare et basse avec la reproduction des classiques comme le Marshall 4x12, le Fender 2x12, l’Ampeg 8x10 et de nombreux autres. Les paramètres sont personnalisables, du type de salle au modèle de micro et jusqu’à leur emplacement. ■