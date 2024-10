Le Piccolo-II est un sonomètre de classe 2, idéal pour les professionnels de l’audiovisuel. Il dispose d’une haute précision de mesure Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, SEL avec courbes de pondérations A, C et Z. Il capture les spectres 1/1 octave, 1/3 octave et FFT pour une analyse complète. Son interface intuitive et son écran LCD rétroéclairé simplifient son utilisation. Il est équipé d’une batterie rechargeable Li-Ion pour des enregistrements en continu d’une durée de 48 h. Il est fourni avec son logiciel qui permet de télécharger, analyser et gérer facilement les données de mesure sur un PC. Un allié pour vos installations professionnelles, distribué par Audio Sud.