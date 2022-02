Sonorisation électro

C’est à la Halle d’Iraty de Biarritz que Woodkid a joué en live son dernier album S16. Eventlive Group a déployé un système de diffusion JBL composé de 12 enceintes line array VTX-A8 par côté, associées à une section de subwoofers en configuration cardioïde composée de 2 x 12 VTX-B18 et six VTX-G28, plus huit VTX-A8 en front. Sur scène, deux SRX835P et quatre SRW818SP assuraient les sides. L’ensemble était amplifié par cinq VRack 4 de Crown. ■