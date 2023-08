Le Stagepas 100 vient agrandir la famille des systèmes portables de sonorisation de Yamaha, rejoignant ainsi le Stagepas 200, lancé en début d’année. Mesurant 239 x 310 x 215 mm et pesant seulement 5 kg, le Stagepas 100 est une sonorisation portable ultra-compacte équipée d’un amplificateur de puissance de classe D de 100 W et d’un haut-parleur de 1,4» pour les aigus et 6,5” pour les graves.

Il possède deux entrées micro/ligne mono avec prises combo, dont une High Z, une entrée ligne stéréo/mono mini-jack, une sortie XLR mono mixée et un Bluetooth multipoint. Le Stagepas 100 BTR est équipé d’une batterie lithium-ion rechargeable capable de fonctionner jusqu’à six heures.