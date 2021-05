Sonova acquiert l’activité Consumer de Sennheiser

Sennheiser et Sonova Holding AG, dont le siège est situé à Stäfa, Suisse, ont annoncé ce jour leur future collaboration sous la marque ombrelle commune Sennheiser. Le fournisseur mondial de solutions auditives médicales va acquérir l’intégralité de l’activité Consumer Electronics de Sennheiser. Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, le transfert de l’activité Consumer Electronics vers Sonova est prévu d’ici la fin de 2021. La société Sennheiser avait annoncé en février qu’elle se concentrerait sur l’activité Professional tout en recherchant un partenaire pour l’activité Consumer Electronics.

Les produits Consumer Electronics de Sennheiser sont le gage d’un son hors pair et d’une expérience sonore unique. Avec la reprise de l’activité Consumer de Sennheiser, Sonova enrichit son portefeuille de soins auditifs – qui inclut des aides auditives et des implants cochléaires – en y ajoutant des casques et des barres de son. Sonova s’appuiera sur les compétences complémentaires des deux entreprises afin de renforcer et de développer ses domaines activités. Les nombreuses années d’expertise de Sennheiser conjuguées à la réputation et au rayonnement de la marque ainsi acquise par l’entreprise, viennent compléter le savoir-faire technologique et audiologique de Sonova dans le domaine des solutions auditives médicales. Sous la marque ombrelle commune Sennheiser, une coopération à long terme est prévue afin de continuer à offrir aux clients de Sennheiser des solutions audio. Un accord de licence a été conclu pour l’utilisation future de la marque.

« Nous n’aurions pas pu souhaiter un meilleur partenaire que Sonova pour notre activité Consumer Electronics », déclare Daniel Sennheiser, co-PDG de Sennheiser. « Sonova est une entreprise solide qui jouit d’un bon positionnement. Non seulement nous partageons la même passion pour les expériences audio exceptionnelles, mais nous cultivons aussi des valeurs d’entreprise très similaires. Nous disposons ainsi d’une excellente base de départ pour un avenir commun prospère. » Le co-PDG, Dr Andreas Sennheiser, ajoute : « La combinaison de nos forces constitue une excellente base de départ pour la croissance future. Nous sommes convaincus que Sonova va renforcer l’activité Consumer de Sennheiser à long terme et saura exploiter les énormes opportunités de croissance. » Les deux partenaires perçoivent un fort potentiel notamment sur le marché des hearables optimisés pour la voix ainsi que sur le marché des écouteurs True Wireless et haut de gamme.

Ce partenariat prévoit un transfert opérationnel complet de l’activité Consumer Electronics vers Sonova. Ce transfert sera effectué en concertation avec les comités d’entreprise de Sennheiser. Pour les collaborateurs qui seront intégrés chez Sonova, des perspectives d’avenir vont s’ouvrir au sein de l’entreprise internationale aux activités diversifiées, dont le siège est situé en Suisse. Au total, environ 600 personnes travaillent actuellement pour l’activité Consumer de Sennheiser.

Arnd Kaldowski, PDG de Sonova : « Je suis ravi de la décision de Sennheiser de dynamiser son activité Consumer Electronics à nos côtés et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues. Nous allons nous appuyer sur les points forts des deux entreprises, tirer parti des opportunités offertes par un marché en pleine expansion et ainsi, ensemble, tracer avec succès les contours de notre futur. Notre expertise dans le domaine audio, conjuguée au notre savoir-faire en matière de son, à la réputation exceptionnelle et aux produits de haute qualité de Sennheiser, nous permettra d’élargir notre offre en direction de nos clients. »

Sonova reprendra également les activités de développement et de production de Consumer Electronics de Sennheiser afin que les clients de Sennheiser puissent continuer d’en profiter à l’avenir.

Le partenariat autour de l’activité Consumer va permettre à Sennheiser de recentrer ses propres forces et ressources sur les domaines d’activité Pro Audio, Business Communications et Neumann. Dans ces trois Business Units, l’entreprise prévoit de poursuivre sa croissance organique à un rythme supérieur à la moyenne et de renforcer encore son positionnement sur le marché mondial. Sennheiser va par ailleurs étendre progressivement ses domaines d’activité. ■