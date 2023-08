Soprano éblouit le Stade de France

Un concert de Soprano a eu lieu au Stade de France devant plus de 85 000 spectateurs. Le spectacle a été marqué par l’entrée spectaculaire de Soprano sur scène, symbolisant son retour symbolique d’une quête céleste. Victorien Cayzeele, le concepteur lumière, a créé une atmosphère visuelle à l’aide de plus de 420 projecteurs Robe Lighting soigneusement sélectionnés. La société Dushow a fourni le matériel son, éclairage et interphonie, tandis que la société Alabama-media s’est occupée de la partie vidéo. Soprano poursuivra sa tournée avec un concert à l’Accor Arena en décembre 2023, suivi de sa clôture au Dôme de Marseille.