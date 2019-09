Soundcraft Ui24R

PETIT RAPPEL SUR LE CONCEPT

Même si l’on ne présente plus la gamme Soundcraft Ui, il peut être utile d’effectuer une petite piqûre de rappel, notamment pour les non-initiés. Acteur majeur du mixage audionumérique, Soundcraft ne s’est pas contenté de concevoir un module autonome d’entrées et de sorties contrôlées en réseau. Certes, l’idée de mixer sans faders physiques séduit de plus en plus d’utilisateurs, mais il s’agit là d’aller plus loin en optant pour un software intégré à la machine et accessible en réseau à partir de n’importe quel navigateur web d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, et ce, jusqu’à un maximum de dix utilisateurs simultanément ! Et puisqu’il s’agit de s’affranchir au maximum de hardware, la mise en réseau de tout ce petit monde se fait soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Mais, et tout est fait pour simplifier votre installation. En effet, l’Ui24R dispose de son propre routeur Wi-Fi dual-bande intégré ! Soundcraft mise également sur les capacités d’enregistrement offertes par l’Ui24R : enregistrement du mix stéréo en USB, naturellement, mais aussi en mulitpiste pour ses 22 entrées, directement sur une clé ou un disque dur externe en USB sans logiciel ou pilote complémentaire, ainsi qu’en mode interface audio USB 32 canaux bidirectionnels vers toute station audionumérique (DAW), et ce, en faible latence. De quoi repousser les limites de vos projets.

Cependant, l’absence de surface de contrôle ne signifie pas que les performances, fonctionnalités et qualité audio ont été laissées pour compte par rapport aux autres gammes de la marque. On retrouve avec plaisir dans l’Ui24R les ingrédients ayant forgé la réputation des consoles haut de gamme Soundcraft : préamplis Studer, modélisateurs d’amplis DigiTech, traitements DBX, effets Lexicon, capacités de mixage, ergonomie… Même si la ressemblance extérieure avec ses petites sœurs Ui12 et Ui16 est indéniable, on a ici affaire à un système bien plus élaboré et qualitatif, qui offre une expérience de mixage audio professionnel tout en restant dans une gamme de prix très abordable.