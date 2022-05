Améliorant les avantages offerts aux propriétaires actuels d’Audient et d’EVO qui enregistrent leurs produits, cette offre est disponible pendant un an. Le logiciel SoundID Reference de Sonarworks aide à créer de la musique qui sonne bien sur les téléphones, les ordinateurs portables, les écouteurs – ou partout où elle est jouée. Il fonctionne en réglant la réponse en fréquence de vos haut-parleurs et de vos écouteurs pour qu’elle soit plate sur toutes les fréquences audibles, éliminant ainsi efficacement toute coloration sonore. Cela permet d’obtenir un son de référence studio toujours précis sur tous les haut-parleurs et casques, afin que les utilisateurs puissent mixer en toute confiance et partout. ■