Immersion dans l’île intense

L’île de la Réunion propose un maillage très dense de salles de spectacle, et n’est jamais en reste en ce qui concerne les évolutions techniques. En voici un nouvel exemple avec l’implantation d’un premier système immersif sur l’île, au sein de l’auditorium Maxime Laope du CRR de Saint-Denis. Cette intégration a été progressive et s’est réalisée en étroite collaboration entre d&b France d’une part et Backstage distribution d’autre part, dont Hervé Picard est le directeur technique.

Hervé Picard : Dans ce projet, on peut identifier trois phases. La première étape a consisté pour l’auditorium Maxime Laope à acquérir en 2019 un système line array d&b gauche-droite, complété en in-fills et subs, sur la base d’un dossier technique réalisé par Didier Lubin. Pendant la période Covid vint l’idée d’évoluer vers une diffusion immersive, pour constituer une forme de laboratoire audio au sein du Conservatoire à rayonnement régional. La salle est en effet souvent utilisée pour des résidences, des répétitions… avant que les artistes ne partent dans les tournées des salles sur l’île ou d’autres territoires.

La phase suivante a porté en 2022 sur l’acquisition du processeur d&b Soundscape DS100, avec une licence et 12 enceintes en mode surround, réparties sur les côtés et à l’arrière de la salle.

La conclusion du projet est intervenue début 2026, en bouclant la couronne d’enceintes avec six nouvelles d&b 4S en front de scène. Concernant les activités réalisées au sein de cette salle, Bruno vous en parlera beaucoup mieux que moi.

Réunionnais, Bruno Vélia travaille au conservatoire de la Réunion depuis 24 ans, tout d’abord dans les services de gestion administrative. Consultations, achats, factures, paiements… n’ont aucun secret pour lui. Musicien et curieux de technique, il côtoie aussi le service de régie, auquel il donne un coup de main lors d’événements divers. Quand, en 2018, l’idée de relancer l’auditorium Maxime Laope de Saint-Denis de la Réunion émerge, on lui propose le rôle de gestionnaire de la salle, implantée sur l’un des quatre sites d’enseignement du Conservatoire à rayonnement régional de l’île de la Réunion.

Bruno Vélia, gestionnaire de l’auditorium, et Hervé Picard, directeur technique de Backstage distribution.

Bruno Vélia : Environ 80 % de l’activité de l’auditorium se focalise sur des projets pédagogiques incluant des élèves et professeurs du conservatoire. Il y a aussi l’accueil d’artistes extérieurs pour des concerts. Le site se doit d’offrir des outils de travail représentatifs de l’évolution technologique. Les équipes du CRR ont donc eu la volonté d’implanter au sein de l’auditorium un système de diffusion immersive, une solution qui se marie très bien avec l’acoustique de la salle, qui est plutôt mate, et des projets qui y prennent vie, majoritairement du renforcement sonore de formations acoustiques. Notre ambition est de faire un grand pas en avant dans l’expérience des artistes sur scène mais aussi dans celle des spectateurs en salle. Le système implanté est actuellement principalement sollicité en tant que générateur d’acoustique active, pour recréer l’esthétique de salles de concert plus claires acoustiquement, dont on peut choisir la signature à volonté en fonction du répertoire joué, soliste, musique de chambre, orchestre…