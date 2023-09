Sous les feux de l’Eurovision

Plus de 600 asservis Robe au concours Eurovision 2023 utilisées par le concepteur d’éclairage Tim Routledge, son équipe et Julio Himede pour le design. La plateforme d’éclairage comprenait un système de suivi à distance Robe RoboSpot à 15 voies fonctionnant avec 15 des 66 Robe Forte. Ils étaient positionnés tout autour de l’arène pour suivre les artistes sous n’importe quel angle. Les paramètres Forte pouvaient tous être contrôlés via les consoles FOH grandMA3, laissant les opérateurs libres de se concentrer sur le suivi des artistes. Les autres éléments de Robe comprenaient 152 LEDBeam 150, 84 Paintes, 123 Spiiders, 190 TetraX, 12 Robe BMFL Blades et 12 Robe PATT2013.