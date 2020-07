SOUTIEN AUX FOURNISSEURS D’ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Le Syndicat des entreprises internationales de négoce en électronique professionnelle (Seinep) et l’Union des distributeurs et fabricants de matériel pour le spectacle et l’événementiel (UDFM) appellent l’administration à soutenir les entreprises fournisseurs de matériel pour le spectacle et l’événementiel. Ils soulignent les difficultés que ces structures subissent, par ricochet, et réclament une reconnaissance légitime de leur dépendance totale et de leur appartenance aux secteurs connexes de la culture, de l’événementiel et du tourisme, lesquels bénéficient des nouvelles mesures de soutien annoncées le 11 juin. Indispensable à l’organisation de manifestations, de spectacles ou d’événements, le matériel audio, vidéo, lumière ou encore structures est intégralement fourni par ces entreprises, fabricants et distributeurs. ■