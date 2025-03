Sowa propose des solutions de sonorisation sans fil haute performance avec ses séries Live et Tour, pensées pour les événements professionnels. La série Live comprend des enceintes actives équipées de woofers de 6’’ ou 12’’. Leur interface simplifiée permet un contrôle rapide et intuitif. La série Tour, quant à elle, est conçue en plastique écoresponsable robuste, combinant légèreté et durabilité, idéale pour les tournées et les événements itinérants. Complétant cet ensemble, Sowa propose un mixage sans fil FOH, un microphone professionnel et un trépied ajustable. Sa technologie sans fil promet un son parfaitement synchronisé, sans latence, et sans recours à des câbles ou au Wi-Fi.