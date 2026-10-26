Cette version gratuite de ce plug-in de monitoring virtuel destiné au mixage et à la vérification de la transportabilité des mixes au casque est disponible. Space Replicator peut se rendre utile si vous n’avez pas toujours accès à une pièce traitée acoustiquement ou si vous mixez au casque tout en souhaitant bénéficier du champ stéréo naturel des enceintes d’un studio. Contrairement à d’autres solutions, le Space Replicator de Lewitt fonctionne avec le casque que vous possédez déjà. Il vous suffit de sélectionner votre modèle parmi une liste de plus de 800 courbes de compensation pour casques directement dans le plug-in, ce qui vous garantit une écoute précise.