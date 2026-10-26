sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Space Replicator Lewitt

26 Oct 2026 | News Son

406 sonomag news LEWITT Space Replicator

Cette version gratuite de ce plug-in de monitoring virtuel destiné au mixage et à la vérification de la transportabilité des mixes au casque est disponible. Space Replicator peut se rendre utile si vous n’avez pas toujours accès à une pièce traitée acoustiquement ou si vous mixez au casque tout en souhaitant bénéficier du champ stéréo naturel des enceintes d’un studio. Contrairement à d’autres solutions, le Space Replicator de Lewitt fonctionne avec le casque que vous possédez déjà. Il vous suffit de sélectionner votre modèle parmi une liste de plus de 800 courbes de compensation pour casques directement dans le plug-in, ce qui vous garantit une écoute précise.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...