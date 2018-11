SATIS Screen4All – AEI

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : B50

Wisycom a encore franchi une étape dans le développement de ses récepteurs double canaux. Ils sont considérés aujourd’hui comme étant les plus performants du marché de l’audio. Le MPR 52 ENG est davantage destiné au broadcast et à l’ENG. Le MRK 980 est quant à lui dédié au live et à l’installation. Avec 1 090 MHz de largeur de bande pour le MRK 980 et 790 MHz pour le MPR 52 ENG, ces systèmes sans fil offrent à leurs utilisateurs une flexibilité exceptionnelle leur permettant de les utiliser n’importe où, en France comme dans le monde. Ces récepteurs sont compatibles avec quasiment tous les émetteurs analogiques des autres marques et les rendent plus performants en qualité audio et en portée. Ils sont les seuls à fonctionner aussi bien en « wideband » qu’en « narrowband » et à offrir Jusqu’à trente-trois fréquences dans une plage de fréquences de 8 MHz. ■