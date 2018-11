SATIS Screen4All – AUDIOPOLE

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : C44

Trois nouvelles marques au catalogue d’Audiopole : Calrec, dont la réputation dans les consoles broadcast n’est plus à faire et qui présente des solutions innovantes pour la Production mobile et l’AES67 ; Luminex, le spécialiste des switches informatiques dédiés à l’audiovisuel avec désormais la compatibilité AVB ; Leader, avec des instruments de mesure vidéo intégrant désormais la vidéo sous IP. Clear-Com présente une carte IP AES67 pour panneaux et des antennes Freespeak en IP, CTP un panneau commentateur Dante et Genelec l’enceinte deux voies grande puissance S360. Pour finir, Studer lance la version 2 de la console Micro et une Vista 5 Black Edition. ■