SATIS Screen4All – LAWO

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : A43

L’évolution de la console de mixage mc²56 est l’un des produits phares signés Lawo. Avec des centaines de distinctions et de récompenses pour un concept qui ne cesse d’émerveiller ses utilisateurs, la troisième mc256 du nom se présente avec toute une série de fonctions innovantes empruntées à sa grande sœur la mc296, tout en restant compacte. Sa flexibilité et sa polyvalence en font un outil de choix pour tout un éventail d’applications : l’utilisation en car régie, en studio, en concert, et même dans les studios d’enregistrement. La mc²56 s’intègre à merveille dans un environnement de production vidéo IP et permet la mise en réseau au sein d’une infrastructure de production de pointe en se conformant aux normes SMPTE 2110, AES67/Ravenna, Dante et aux flux audio MADI. ■