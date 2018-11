SATIS Screen4All – PILOTE FILMS

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : C38

À découvrir, Odin (Omneo Digital Intercom), la matrice intercom numérique évolutive de RTS, qui offre de seize à cent-vingt-huit ports (et jusqu’à mille-vingt-quatre en cascadant huit unités). La solution parfaite pour bénéficier des dernières technologies d’Audio sur IP (Omneo, Dante, AES67) tout en conservant des connecteurs analogiques. Le convertisseur-routeur audio modulaire Prodigy.MC de DirectOut offre, quant à lui, huit slots E/S, deux slots MADI, un slot IP et douze modules analogiques et numériques (Dante, Waves SoundGrid, Ravenna/AES67, MADI, I/O niveau ligne, I/O microphones, I/O AES3) pour des configurations « à la carte », plus d’économies et plus de flexibilité pour faire face aux changements d’environnements futurs. ■