SATIS Screen4All – SSL

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : C37

SSL France présentera le must have en studio : Le SSL Fusion. Une machine stéréo analogique, qui telle une palette de peintre, offre à l’ingénieur du son tout un tas d’outils innovants pour colorer élégamment le son, avec même la première EQ de SSL depuis vingt-cinq ans, la « violet EQ ». Également une première en France, la SSL Live L100, une console particulièrement compacte pour les petites salles, les plateaux TV ou radio, qui partage l’intégralité de l’écosystème des consoles SSL Live bien connues, les 200, 300, 500+ et la même qualité audio de référence. Les solutions broadcast numérique sur IP, les SSL System T, seront également présentées dans leur toute dernière version, avec mixage immersif 3D. ■