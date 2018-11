SATIS Screen4All – VDB AUDIO

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : A38

Chez Sound Devices seront mises en valeur les séries Mixpre et MixPre-Musique, uniques en leur genre sur le marché. Le Rack A10 d’audio LTD (quatre slots, sorties analogiques/ AES/Dante, compatible Wisy/Sennheiser/Lectro), sera mis à l’honneur en complément de la gamme de HF numérique. Les micros Sanken, le CS-M1, micro canon extra court (10 cm), pour perche ou micro-caméra et le CMS-50 microphone haut de gamme MS/Stéréo switchable pour prise d’ambiances, seront disponibles à l’écoute. Enfin, l’innovation du Satis 2018 sera le Sidekick de chez Bubblebee, une oreillette permettant de percevoir dans l’oreille un son direct très intelligible (empreinte minuscule), tout en gardant une perception complète du bruit environnant proche. Une véritable innovation technologique. N’hésitez pas à passer manipuler ces produits, ainsi que les nombreuses autres nouveautés Ursa, HAM, Orca Bags… ■