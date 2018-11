SATIS Screen4All – YAMAHA Nuage

Ce que vous devez aller voir les 6 et 7 Novembre 2018 aux Docks de Saint-Denis

STAND : B44

Yamaha présentera sa station de travail audionumérique Nuage dans sa dernière version, accompagnée de Nuendo 8 et de tout l’univers Nuage (racks E/S Nio, interface Dante Accelerator, contrôleur MMP1…). En parallèle, seront également présentés de nombreux produits du catalogue Installations Fixes (« Commercial Installed Sound »), et plus particulièrement les line array de la série VXL, ainsi que le logiciel de contrôle Provisionaire Control. Comme chaque année, les visiteurs seront accueillis par les spécialistes de la marque, pour la partie postproduction et la partie CIS, qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions concernant les produits présentés. ■