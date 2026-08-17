A propos de l’entreprise :

Proche de la région parisienne (Sud de l’Oise / limite Val-d’Oise), Robert Juliat est une entreprise familiale et indépendante forte de plus de 100 ans d’histoire. Référence internationale incontournable, nous concevons et fabriquons du matériel d’éclairage haut de gamme, dédié au spectacle vivant.

Grâce à une stratégie résolument tournée vers l’international, nos projecteurs mettent en lumière les plus grands événements mondiaux et équipent les scènes les plus prestigieuses, de l’Opéra Bastille et la Philharmonie de Paris à l’Opéra de Sydney, en passant par Broadway ou le Grand Théâtre de Tokyo.

Héritiers d’un savoir-faire d’excellence, nous façonnons l’éclairage de demain en développant des projecteurs à LED intelligents, alliant performances scéniques exceptionnelles et sobriété énergétique.

Vos missions :

Faire rayonner nos innovations sur le terrain

Sur notre site unique, l’ensemble de nos équipes sont regroupées. Vous évoluerez ainsi au quotidien dans un environnement hyper-collaboratif, en lien direct avec la R&D, les équipes de fabrication et d’intégration, le marketing et le SAV.

Au sein de l’équipe produit et commerciale, vous êtes l’ambassadeur(drice) technique de la marque :

• Démonstrations & Événements internationaux :

Réaliser des démonstrations percutantes de nos produits et solutions, dans notre showroom ou directement sur le terrain (en France comme à l’étranger).

Animer nos espaces et représenter la marque lors des grands salons professionnels du secteur.

• Gestion du Showroom :

Assurer la maintenance, la configuration et l’intégration des nouveaux produits au sein du showroom.

Former nos clients et partenaires à l’utilisation de nos équipements.

• Ingénierie Produit & Documentation :

Créer et maintenir à jour les fichiers GDTF de nos projecteurs.

Contribuer activement à la rédaction et à l’amélioration de nos supports techniques (manuels, notices d’utilisation…).

• Synergie interne :

Assurer la remontée des besoins du terrain pour nourrir l’évolution continue de nos gammes avec les équipes R&D.

Profil recherché Formé(e) aux exigences de la scène ou issu(e) du terrain (régies, tournées), vous souhaitez mettre votre passion de la lumière et de la technologie au service d’un leader français de la fabrication de matériel d’éclairage scénique.

Vos compétences et connaissances :

• Maîtrise de l’anglais technique (écrit et oral) :

Indispensable pour évoluer sur les salons et échanger avec nos clients internationaux.

• Culture éclairage et réseaux :

Solide compréhension de l’univers de la lumière scénique, des consoles de référence (MA Lighting, ETC…) et des réseaux du spectacle (DMX, RDM…).

• Technologies de pointe :

Intérêt ou connaissances en Tracking 3D.

• Codes du secteur :

Maîtrise parfaite du vocabulaire et du fonctionnement du monde du théâtre et de l’événementiel.

Votre état d’esprit :

• Formé(e) en école spécialisée (ENSATT, TNS, CFPTS…) ou forgé(e) par une solide expérience de terrain.

• Grand sens de l’autonomie, curiosité naturelle et soif d’apprendre en continu au rythme des évolutions technologiques.

• Esprit d’équipe, pédagogie et aisance relationnelle.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un prestige mondial : Portez les couleurs d’une marque iconique du spectacle vivant.

• Un site unique et humain : Un lieu de travail où concepteurs, fabricants et démonstrateurs collaborent sous le même toit.

• Une aventure terrain : Un quotidien stimulant, partagé entre notre showroom et des déplacements réguliers en France et à l’international.

Poste basé à Fresnoy en Thelle (60), limite 95

Type de contrat : CDI

Horaires : 35h hebdomadaire

Rémunération : selon profil

Avantages : 13ème mois, prime de vacances, participation et intéressement