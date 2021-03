SPECTACLE É100CIEL !

L’ED&N Scène de Sausheim (Alsace) a récemment accueilli le projet régional É100Ciel. Retransmis en streaming, l’événement a regroupé 100 artistes sur un plateau s’inspirant d’émissions télévisées. La technique était gérée par TSE et la mise en lumière signée Loïc Marafini, qui a utilisé des projecteurs Starway. Vingt-quatre Callisto pour le décor, et 14 Servo BWS 20R, 16 Servo BWS 10R et 24 Servo Color 4K pour des animations. ■