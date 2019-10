SPECTACLE LUMIÈRE EN OCCITANIE

Le château et la collégiale de Capestang (34) accueillent pendant l’été un spectacle son et lumière, « La Légende de l’étang ». Il raconte l’histoire d’une jeune musicienne qui parle aux oiseaux, à une époque où l’étang de Capestang communiquait encore avec la mer. Créé par Christian Salès et produit par CS Prod, ce spectacle, dont la musique originale est interprétée par le Groupe OC, s’associe à une mise en images réalisée à partir de peintures médiévales qui recouvre l’intégralité de l’édifice. L’animation et le mapping vidéo ont été réalisés et diffusés par un média serveur 4K Server de chez Arkaos, tandis que quatre projecteurs Aqua 480 BWS de PR Lighting éclairaient les platanes de la place et produisaient des faisceaux dans le ciel. ■