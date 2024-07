Vous souhaitez rejoindre un acteur créatif, singulier et innovant des métiers du spectacle ? SPECTACULAIRES – Allumeurs d’images a besoin de vous !

Spectaculaires

Créée à Rennes en 1987, Spectaculaires est une entreprise porteuse d’une double culture : à la fois acteur historique de l’équipement scénique en Bretagne, mais également pionnier de la prestation de service pour le spectacle et l’événement, spécialisé dans la création d’événements culturels, patrimoniaux ou d’entreprises.

Installée en pays de Brocéliande, à 15 mn de Rennes, Spectaculaires compte aujourd’hui plus d’une trentaine de salariés permanents, et décline ses compétences autour de 3 activités :

Spectacle et événement : création de spectacles de projection d’images monumentales, de parcours nocturnes, de valorisation du patrimoine culturel et touristique, scénographies cousues main pour les événements culturels et corporatifs.

Prestation-location : prestation technique et location de matériels professionnels (son, lumière, vidéo, structure…)

Vente et équipement scénique : distribution, revente, installation, études, conseil et SAV de matériels professionnels (son, lumière, multimédia, structure, domotique, machinerie, réseaux…).

Spectaculaires, labellisée Prestataire Développement Durable, est engagée dans une démarche éco-responsable transversale à toutes ses activités, proposant des solutions techniques créatives, innovantes et soutenables pour notre environnement.

Spectaculaires est également engagée dans une démarche RSE pour une économie vertueuse, source d’avenir pour les humains et la planète.

Plus d’infos : www.spectaculaires.fr

Le Poste

Spectaculaires recherche un.e interface location pour assurer le lien entre les chargé.es d’affaires et le parc matériel · Il.elle est responsable de la traduction des besoins (internes et ex- ternes) en matériel (lumière, vidéo, son, structure…) · Il.elle assure également les demandes de location clients et gère la sous-traitance si besoin.

Vous

Vous avez de solides connaissances techniques dans l’un ou plusieurs de ces domaines : lumière, vidéo, sonorisation, structure… · Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le secteur de la prestation technique ou de l’événementiel · Vous êtes autonome, rigoureux.se, réactif.ve, avec une bonne capacité à hiérarchiser, prioriser et gérer votre temps de travail · Vous êtes à l’aise avec les logiciels métiers et bureautiques · Vous avez un excellent relationnel et une aisance commerciale · Vous êtes curieux.se avec un intérêt pour la culture, le spectacle, et motivé.e par l’intégration d’une entreprise à taille humaine… et allumée !

Vos missions

En étroite collaboration avec le chef du parc matériel et le responsable prestation-location, vous aurez à :

· Convertir les besoins internes en spécificités techniques : saisir les listes de matériel dans le logiciel métier, vérifier les disponibilités, proposer les équivalences le cas échéant, organiser et suivre les sous-location extérieures, faire le lien avec le parc matériel…

· Accueillir les demandes de location externes : traiter les demandes entrantes, accompagner les clients dans la définition de leur besoin, éditer les propositions commerciales en adéquation avec le matériel disponible, élaborer les documents administratifs lié à l’activité (devis, bon de livraison…), assurer le suivi avec le client et le parc matériel

· Suivre et assurer le développement du service location : réaliser un reporting des activités, analyser les résultats et proposer des axes d’optimisation et de développement à la direction.

Conditions

Poste en CDI à pourvoir pendant l’été 2024 ou à la rentrée · Lieux de travail : dans les locaux de Spectaculaires à St-Thurial, avec déplacements ponctuels (salons, fournisseurs…) · Durée de travail : 35h hebdomadaires · Salaire à valoriser en fonction de l’expérience · Avantages : tickets restaurants, mutuelle prise en charge par l’entreprise à hauteur de 75% , prime d’intéressement.

Spectaculaires-21 avenue Cossinade- F35310 St-Thurial | France- Tél : +33 (0)2 99 87 07 07 | spectaculaires@spectaculaires.fr | www.spectaculaires.fr |

Comment postuler ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à cette adresse :

candidature@spectaculaires.fr en précisant dans l’objet « Candidature Interface location »

On attend de vos nouvelles !