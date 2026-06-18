Un module Sennheiser Spectera est désormais disponible dans les applications Bitfocus Companion et Buttons, élargissant ainsi les fonctionnalités de Spectera pour les ingénieurs et les techniciens d’exploitation. Grâce à ce module, ils peuvent mettre en œuvre un mode ingénieur pour Spectera ou faciliter les échanges rapides d’instruments, par exemple. Le module Spectera permet la connexion directe et l’intégration de Spectera aux deux plateformes logicielles Bitfocus, rejoignant ainsi un millier de modules provenant des principaux fabricants dans les domaines de l’audio, de la vidéo et de l’éclairage.