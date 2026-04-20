Lors du Super Bowl LX, Sennheiser a marqué une étape importante dans l’évolution de l’audio sans fil. L’interprétation de « America the Beautiful » par Brandi Carlile a servi de première démonstration broadcast pour un prototype de microphone main Spectera, tandis que les prestations de Lady Gaga et Ricky Martin reposaient sur le système Sennheiser Digital 6000. Dans l’un des environnements RF les plus saturés du live, les solutions Sennheiser ont confirmé leur efficacité spectrale, leur stabilité et leur qualité sonore, esquissant les standards de l’audio sans fil pour les grandes productions broadcast.