Cette barre wash d’un mètre de long, IP65, est équipée de 16 LEDs RVBB de 20 W. Chaque LED peut être contrôlée via DMX, avec un mode autonome comprenant plusieurs préréglages et effets intégrés pour un fonctionnement facile. L’angle de rayonnement de 12° peut être modifié à l’aide d’un correcteur de faisceau optionnel. Le système de verrouillage rapide permet un montage horizontal et facilite l’interconnexion de plusieurs unités horizontalement ou verticalement. Des accessoires supplémentaires permettent un montage vertical ou au sol. Le refroidissement par convection naturelle assure un fonctionnement silencieux, permettant aux effets wash puissants et colorés du Spectra Wash de briller n’importe où.