Ce node Art-Net/sACN vers quatre ports SPI au format rail DIN est conçu pour le contrôle de sources LEDs matricées de type LED Strip. Chaque port SPI peut contrôler jusqu’à 1 024 pixels, avec un maximum de six univers DMX par port. Il dispose d’une interface web graphique intuitive avec fonctions de test intégrées, permettant une configuration rapide du routage des données, du mappage des canaux et du comportement des ports. Combiné au contrôleur CueCore3, il en déverrouille 16 univers DMX supplémentaires, rendant ainsi l’association des deux appareils idéale pour l’intégration et les projets d’éclairage architectural dynamique gourmands en LEDs pixellisées. Fabriqué par Visual Productions aux Pays-Bas et garanti cinq ans.