SPL Channel One Mk3 et Track One Mk3

Qu’il s’agisse d’un signal de micro, ligne ou instrument, le Channel One Mk3 fait sonner n’importe quelle source comme un signal enregistré professionnellement. Avec le dé-esseur, le compresseur et l’égaliseur, tous les outils importants d’une channel strip sont présents. Channel One Mk3 est doté, entre autres, d’une tension audio interne plus élevée (+/- 18 V), d’une section préamplification améliorée, d’un Transient Designer intégré, d’un étage Tube Saturation, et d’une option de comparaison Mic A/B pour deux microphones. Track One Mk3 a quant à lui été amélioré au niveau de certains détails techniques, et optimisé pour répondre aux besoins des studios d’enregistrement modernes.