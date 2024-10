Le P8 est équipé de huit préamplis micro de conception identique, avec composants discrets (transistors individuels), et sans circuits intégrés. Outre une commande de gain analogique, les préamplis disposent d’une alimentation fantôme (48V) commutable individuellement, d’un switch PAD, d’une fonction d’inversion de phase et d’un filtre passe-haut analogique commutable. Le convertisseur huit canaux ADAT optionnel permet une connexion numérique. Pre One intègre deux préamplis discrets. En plus de l’entrée micro, le second préampli propose une entrée instrument Hi-Z pour l’utilisation de guitares électriques par exemple. En termes de technologie et de son, il partage les caractéristiques du SPL Channel One Mk3.