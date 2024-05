Phonitor 3 est la version analogique de l’amplificateur de casque et du contrôleur de monitoring intégrant la technologie 120 V de troisième génération. Le Phonitor Matrix permet de mixer et de masteriser au casque. Le Phonitor 3 ne propose pas de convertisseur NA et se concentre uniquement sur les signaux audio analogiques. Il dispose de trois entrées stéréo analogiques XLR pour différentes sources et une large gamme d’options de monitoring, et peut être équipé du rack d’extension optionnel, qui n’est pas seulement un boîtier de rack 19”, puisqu’il augmente les possibilités de connexion avec trois sorties stéréo commutables supplémentaires pour les moniteurs actifs ou les amplificateurs de puissance.