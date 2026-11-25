Klotz complète sa gamme Modular Interface System (MIS) avec deux splitters à transformateurs au format 19“, disponibles en versions 48 ou 64 canaux. Les modèles MS_XFRFMT (1:1+2) et MS_XFRMT (1:2+2) sont destinés aux applications audio professionnelles en live et en touring. Leur boîtier en aluminium thermolaqué intègre des entrées XLR à contacts plaqués or. Les sorties Split, isolées galvaniquement par transformateur, limitent les boucles de masse. Une sortie Direct transmet le signal sans transformateur et permet de conserver l’alimentation fantôme 48 V. Les connecteurs RMP 150p sont compatibles avec les systèmes LK, Tourline et CIRLK. Les systèmes MIS sont assemblés et contrôlés chez Klotz en Allemagne.