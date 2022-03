Sports d’hiver de Pékin retransmis par Audio-Technica

Pour l’ambiance sonore, des caméras ont été équipées de modèles de microphones canon Audio-Technica stéréo BP4027 et BP4029. Près de 60 microphones AT880b captaient le son des patins à glace, le curling fut retransmis à la télévision grâce à 50 canaux gérés par le système sans fil de la série ATW-5000 et ses émetteurs ceintures. Le son ambiant des sites sportifs était diffusé en surround 5.1, grâce à une combinaison d’AT4050 mono et AT4050ST stéréo, et des microphones stéréo BP4025 dans un environnement 4.0. Les microphones de proximité U851R, et les lavaliers BP899 et BP898 étaient cachés autour des terrains. ■