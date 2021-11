SPOTME ROBERT JULIAT, LA POURSUITE AU SERVICE DU DESIGN LUMIÈRE

Deux systèmes Robert Juliat SpotMe ont été déployés sur la production de la pièce de Dylan Thomas Under Milk Wood au National Theatre de Londres. Le SpotMe est un système de poursuite. Un opérateur donne la position de la zone à éclairer, et les informations obtenues permettent d’y orienter automatiquement les faisceaux d’autant de luminaires que l’on souhaite. A Londres, un SpotMe était focalisé sur l’acteur principal Michael Sheen, le second utilisé pour le reste de la distribution, avec une liberté de choix sur les options d’éclairage. Le designer lumière Tim Lutkin apprécie particulièrement la patte humaine de SpotMe qu’apporte le contrôle réalisé par un opérateur. ■