Tout petits mais costauds

Si nous testons souvent des projecteurs haut de gamme dans ces colonnes, dédiées aux marchés des prestataires, de la télévision et du grand événementiel, nous n’en oublions pas que tout le monde n’a ni le budget ni le besoin pour ce type de machines. Il nous est donc venu à l’idée de regarder de l’autre côté du spectre de l’offre des spots, avec comme contrainte des appareils à moins de 700 euros*.

La demande

Avant de se lancer dans un test, il faut analyser les besoins des utilisateurs. Un Spot est supposé être rapide, réaliser de nombreux effets d’animation, tout en étant maniable et facile à installer et à manipuler. Certains professionnels parmi nous n’ont pas ou peu de connaissances particulières en DMX, il faut donc également proposer des programmes automatiques et un mode son qui automatise le mouvement du projecteur. Mais n’oublions pas les utilisateurs plus avertis, qui vont vouloir utiliser ces machines dans leurs consoles.

On attend donc une gradation fluide et sans à-coups, une projection nette avec une bonne étale (plus facile avec de la LED qu’avec des lampes à décharge, du fait de la forme de la source), des rotations de qualité même à faible vitesse, et des mouvements précis. Le bruit est un moindre problème dans la mesure où beaucoup de ces projecteurs seront utilisés en accompagnement de musique. Mais attention à ce critère si ce n’est pas votre cas ou pour les événements intimistes.

Un câblage spécifique

Un format standard de connecteurs sera un plus, qui doit coller le plus possible au parc dont vous disposez, les parcs de DJing excluent souvent le DMX 5 broches et les connecteurs True1. Préférez le plus possible un connecteur d’alimentation verrouillable comme le Powercon ou le Schuko avec gâchette, qui évite souvent des déconvenues. Le DMX 3 broches est le standard dans le milieu du DJing et des petits prestataires, ce qui est souvent décrié. Mais il faut faire la part des choses. D’abord, les broches 4 et 5 d’un câble DMX n’ont aucune utilité dans la transmission du signal, même avec le RDM activé. Quelques rares matériels comme certaines machines à fumée MDG utilisent les cinq pins mais c’est tout. Non, le danger du 3 broches réside principalement dans le fait que les parcs de câbles audio et lumière sont alors mélangés, et que les deux signaux n’ont pas la même impédance. Un câble audio n’est pas dédié à transmettre du DMX et peut nuire à la qualité du signal.

Des limites bien réelles

Bien sûr, dans cette gamme de prix, il va falloir faire des concessions. Si l’on peut trouver des lyres wash RVB dans ces tarifs, nous n’avons ici que des machines équipées de roues de couleurs et non de trichromie. Souvent une seule roue de gobos sera proposée, et l’on peut oublier les roues d’animation ou autres effets avancés. Mais au vu de la gamme de projecteurs que nous étudions, nous nous y attendions plus ou moins.

C’est donc bien sur la qualité de fabrication et les prestations proposées que nous allons principalement nous pencher.

La méthode

Nous ne ferons pas de concessions par rapport à leurs grands frères. Nous allons donc nous baser sur les bancs d’essais habituels de SONO Mag. Voici les différents graphiques que nous avons choisi de présenter.

Enfin, en conclusion, vous trouverez un tableau de notes sur une échelle d’une à quatre étoiles pour chaque paramètre important de la machine, selon des critères que nous avons définis. Sans plus attendre, lançons nous dans ce banc d’essai comparatif, les projecteurs étant étudiés par ordre alphabétique du nom du constructeur.