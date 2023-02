Solid State Logic annonce la sortie de son interface audio SSL 12. Quatre préamplificateurs de microphone, deux entrées d’instrument Hi-Z, deux sorties casque, un convertisseur 32 bits/192 kHz, la prise en charge de huit canaux audio numériques (ADAT) supplémentaires pour un total de 12 pistes d’enregistrement simultané et huit canaux de lecture. Sont inclus le Pack SSL Production, une suite d’instruments logiciels, de sons, de plug-ins et d’un DAW, qui comprend les plug-ins Vocalstrip et Drumstrip 2 ainsi qu’un accès de trois mois à l’abonnement complet de SSL et à d’autres licences comme Antares et Output. ■