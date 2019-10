SSL LIVE POUR « THE VOICE »

Les consoles L500 de Solid State Logic Live sont au centre de l’émission The Voice , diffusée sur TF1. L’ingénieur du son façade Jérôme Kalfon (photo) et l’ingénieur retours Alex Maggi mixent tous les deux l’émission avec ces consoles. Ce sont 128 micros, quatre boîtiers de scène ML32.32 SSL et un concentrateur SSL qui sont utilisés, ce dernier permettant de partager toutes les entrées entre le son façade et les retours. Les deux consoles de diffusion du car régie reçoivent les sources directement depuis les sorties MADI situées à l’arrière des boîtiers de scène, et le mixage de diffusion provient des préamplificateurs micro et de la conversion SSL. ■