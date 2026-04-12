Voici une console in line entièrement analogique, évolution de la série 4000. S’appuyant sur les fondations posées par Origin, Origin Evo s’inscrit dans la lignée SSL 4K, combinant un son analogique légendaire et les workflows hybrides. Chaque tranche de console classique « 4000 E » inclut le traitement dynamique de la série E sur chaque canal, combiné à des préamplis micro PureDrive flexibles, à l’égaliseur 242 « Black Knob » emblématique et aux filtres passe-haut et passe-bas de SSL, créant ainsi une pièce maîtresse puissante et prête à l’avenir pour les studios professionnels et de formation. Disponible en 16 ou 32 canaux in line.