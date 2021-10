SSL SYSTEM T

La mise à jour V3.1 du logiciel de production broadcast System T intègre des moteurs incluant la prise en charge des moteurs audio TE1 et TE2 Tempest de dernière génération. L’AoIP au cœur du System T comprend la détection automatique des appareils Dante et des flux AES67/ST 2110 via SAP. En mettant l’accent sur l’interopérabilité et l’intégration d’appareils tiers, la V3.1 gère aussi les E/S RedNet MP8R Mic compatibles Dante de Focusrite directement à partir des consoles System T, permettant d’utiliser ce boîtier E/S avec les commandes de la console, ainsi que l’accès aux paramètres stockés. Les utilisateurs peuvent augmenter leur capacité de production en fonction de leurs besoins avec le système « pay as you go ». ■