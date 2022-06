SSL THE BUS+, compresseur de bus 2U

Ce type de compresseurs de bus est apparu pour la première fois sur la console 4000 B SSL en 1976. Restant fidèle à la conception du circuit analogique d’origine, THE BUS+ comporte des VCA THAT 2181 et offre les constantes de temps et les taux de compression classiques qui ont caractérisé les enregistrements pendant plus de quatre décennies. Pour répondre aux habitudes de production modernes, plusieurs nouveaux outils de traitement et options de coloration sonore sont disponibles, y compris quatre modes de fonctionnement : stéréo classique, ∑ S/C stéréo, dual mono et MS, et trois couleurs de compression distinctes : Low THD, F/B et 4K Mode. ■