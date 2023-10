SSL : Une nouvelle saveur analogique

Le module B-DYN ramène une fois de plus le son SSL à ses racines, avec une reconstitution analogique fidèle de la section dynamique originale des consoles SL 4000B au format série 500. Solid State Logic lance sa dernière recréation à partir de la console SL 4000B, le module 4000B Dynamics (B-DYN) série 500. Doté de sections Compresseur/Limiteur et Gate/Expanseur et d’un mode De-Esseur dédié, le module B-DYN est fidèlement calqué sur la conception de circuit originale trouvée dans la tranche de console SL 4000 B, et apporte au format série 500 toute la tonalité, le punch et la chaleur de section dynamique des consoles SL 4000B.