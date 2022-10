Solid State Logic annonce X-Gate, un plug-in disponible notamment en VST2, VST3, AAX et AU, dans le cadre de l’abonnement SSL Complete. Quatrième plug-in ajouté au bundle ces derniers mois, X-Gate est doté d’options de traitement mid/side et d’une hystérésis ajustable à seuils d’ouverture et de fermeture indépendants. ■