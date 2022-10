SSL X-Limit, compresseur de bus

Solid State Logic continue d’étendre son offre d’abonnement SSL Complete avec son plug-in, X-Limit, disponible dans plusieurs formats, notamment VST2, VST3, AAX et AU. Ce plug offre un outil de mixage à la fois puissant et simple à utiliser pour une limitation extrêmement transparente, ou typée SSL. X-Limit s’utilise pour une large gamme d’applications, y compris l’enregistrement, le mixage, le mastering et le son en direct, compte tenu de ses performances de latence extrêmement faibles. Les réalisateurs, ingénieurs et autres créateurs de contenu apprécieront sa facilité d’utilisation en studio comme moyen efficace d’augmenter le volume des pistes, des bus et des masters, sans écrêtage. ■